وزير التعليم العالي يفتتح جناح العيادات الخارجية الجديد بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الجناح الجديد للعيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية، والمقام على مساحة 800 م²، باستثمارات 160 مليون جنيه.

ويضم 66 عيادة موزعة على 5 طوابق، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى خدمات اليوم الواحد، مثل الأشعة المقطعية، معمل التحاليل، السونار، الماموجرام، الإيكو، والمناظير، وذلك بهدف تخفيف التكدس داخل المستشفيات، إلى جانب تشغيل عيادات تخصصية ودعم المبادرات الرئاسية لتحسين الرعاية الصحية.

كما تم افتتاح العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان، بتكلفة 150 مليون جنيه، والتي تضم أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الفم والأسنان، بالإضافة إلى 35 كرسي أسنان، وغرفتي تعقيم، إلى جانب تقديم خدمات متطورة مثل زراعة الأسنان والجراحات التجميلية، كما شملت الافتتاحات تحديث وتطوير غرفة الإعاشة بقسم الاستقبال بمستشفى الطوارئ والحالات الحرجة.

إشادات بالجهود المبذولة في القطاع الصحي

أشاد وزير التعليم العالي بالتطور الملحوظ في قطاع الرعاية الصحية بجامعة المنوفية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والخطة الشاملة لدعم قطاع الصحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأكد محافظ المنوفية أن التوسعات الطبية وافتتاح العيادات الخارجية الجديدة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما أعلن عن إقامة 6 صروح طبية عملاقة بالمحافظة، تشمل مستشفيات في أشمون، الشهداء، ومراكز متخصصة في السادات، منوف، شبين الكوم، وقويسنا، بالإضافة إلى إنشاء مركز أورام جديد بمنوف لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات الطبية والجامعية التي تساهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة.

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