أبو ريدة يلتقي كامل أبو علي رئيس النادي المصري

التقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كامل أبو علي رئيس النادي المصري بمقر الاتحاد المصري الجديد.

وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع رئيس النادي تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تتعلق بشأن الكرة المصرية، وذلك في إطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤي مع جميع الأندية.

ومن ناحية أخرى وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالي عاصمة رواندا فجر اليوم الثلاثاء استعدادًا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية للسيدات- المغرب 2025، وتقام المباراة يوم 21 فبراير فى كيجالى بينما تقام مباراة العودة يوم 25 فبراير باستاد قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان في استقبال البعثة السفيرة نيرمين الظواهري ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية الذين حرصوا على إنهاء إجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه إلى فندق إقامة الفريق.

ودعت السفيرة نيرمين الظواهري إلى حفل استقبال للبعثة في السادسة مساءً اليوم بمقر السفارة المصرية في كيجالي.