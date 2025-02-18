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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية ووزير التعليم العالي يضعان حجر الأساس لتوسعات معهد الأورام والمراكز الجراحية المتخصصة باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه

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جانب من الزيارة
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قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الطبية والتعليمية الكبرى بجامعة المنوفية، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي وتوفير بيئة أكاديمية متطورة، وذلك بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

مشروعات طبية كبرى لخدمة المرضى

ووضع الوزير والمحافظ حجر الأساس لتوسعات معهد الأورام بجامعة المنوفية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه؛ حيث تشمل التوسعات إنشاء المبنى الشمالي ورفع كفاءة المبنى الجنوبي.

ويضم المعهد 6 أقسام متخصصة، تشمل طب الأورام، جراحة الأورام، سرطان الدم، الطب النووي، الإحصاء الطبي، وبيولوجيا الأورام، كما سيتم رفع السعة السريرية إلى 400 سرير داخلي، و40 سريرًا للعناية المركزة، و40 سريرًا للعناية المتوسطة، إلى جانب تجهيز 6 غرف عمليات، و100 كرسي للعلاج الكيميائي، و4 محطات للعلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى تقديم برامج الماجستير والدكتوراه في علاج الأورام والطب النووي.

كما تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء المراكز الجراحية المتخصصة، والمقامة على مساحة 2200 م²، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، حيث تهدف إلى تقديم خدمات طبية متطورة في مختلف التخصصات الجراحية، بما في ذلك زراعة الكلى وإجراء العمليات الجراحية بالكامل، بالإضافة إلى غرف رعاية مركزة، من أجل توفير بيئة تدريبية متطورة لطلاب كلية الطب وتعزيز البحث العلمي وتحسين جودة الرعاية الصحية. وخلال الجولة، تم الاطلاع على ماكيت مشروع المدينة الطبية الجديدة للجامعة، والمقامة على مساحة 10 أفدنة.

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