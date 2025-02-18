رئيس الوزراء: مصر تعزز التعاون العالمي عبر إصلاحات تشريعية وبنية تحتية متطورة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية سعت جاهدة لدعم التعاون مع مختلف بلدان العالم، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، على رأسها إطلاق الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الكرواتي، اليوم الثلاثاء، أن تخصيص العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات.

وتابع، أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة والكباري عابرة المناطق المختلفة لتنقل ما ننتجه معا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية، واليوم تشهد مصر المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة للوفود السياحية ونموا ملحوظا في الصادرات وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.