رئيس الوزراء لـ"القطاع الخاص": لابد من استغلال الفرص لخلق شراكات جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن التبادل التجاري الثنائي مع كرواتيا انخفض من 212 مليون دولار خلال عام 2022 إلى 160 مليون دولار في العام الماضي، ولذلك يجب أن نعمل على إعادة التبادل التجاري، مشددًا على ضرورة أن يتجاوز التبادل التجاري حاجز المليار دولار، من خلال تنويع المزيج السلعي والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية.

وقال "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الكرواتي، اليوم الثلاثاء، إنه لابد من إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا ما يقارب من 33 شركة كرواتية في مصر بما يقارب 20 مليون دولار، موجهًا رسالة للقطاع الخاص من الجانبين: "عليكم خلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص التي تقدمها مصر للمستثمرين الكرواتيين، حيث توفر فرص واعدة في العديد من المجالات".

وأردف: "نتطلع لأفاق أكبر من التعاون بين الدولتين".