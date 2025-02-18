منتخب جامعة سوهاج لكرة القدم يصعد للمستوى الأول بدورة الشهيد الرفاعي الـ52

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صعود منتخب الجامعة لكرة القدم، للمستوي الأول بعد تفوقه فى مباريات الأدوار التمهيدية بدوري كرة القدم طلبة، على جامعتي الإسكندرية وقناة السويس وتعادله مع منتخب التعليم العالي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والمعروفة باسم “دورة الشهيد الرفاعي ال 52”، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور حسان النعماني، طلاب منتخب الجامعة لكرة القدم، على مستواهم المتميز وأدائهم المشرف أمام الجامعات المشاركة، وفوزهم على منتخبات جامعتي الإسكندرية وقناة السويس بهدف مقابل لاشئ، وتحقيق التعادل بلا أهداف مع منتخب التعليم العالي، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير المتطلبات اللازمة التى تساهم فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتؤهلهم للمشاركة بفاعلية فى مختلف اللقاءات والمحافل المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد المصرية تأتى ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 52، للعام الجامعي 2024 /2025، نظمها الاتحاد الرياضي المصري بجامعة الإسكندرية خلال الفترة من 15 حتى 17 من فبراير الجارى، مضيفاً أن دورة الشهيد الرفاعي تشمل منافسات قوية فى 38 لعبة رياضية، منهم 8 ألعاب جماعية مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، الهوكي، كرة الماء، بالإضافة إلى 30 لعبة أخرى.

وذكر الدكتور احمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية و نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي أن الجهاز الفني والإداري المرافق للمنتخب ضم كلا من الدكتور شعبان محمد المدير الفني للمنتخب، الدكتور أحمد زياد مدرب حراس المرمي، الدكتور عبد العزيز السيد أخصائي إصابات وتأهيل، كابتن محمد عادل مدرب الفريق، وكابتن حمادة حبارير المشرف الإداري للوفد.

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