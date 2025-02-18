محافظة الجيزة تطلق منظومة مركبات متحركة مجهزة تكنولوجيا لرصد المخالفات والتعامل معها

أعلنت محافظة الجيزة عن إطلاق منظومة المركبات المتحركة المجهزة تكنولوجيا لرصد المخالفات المختلفة من تجمعات قمامة ومخلفات أو إشغالات أو مخالفات مباني وغيرها والتعامل الفوري مع هذه المخالفات عن طريق التنسيق بين المركز المتخصص في النقل الميداني الموجود بالمبنى الجديد لديوان عام محافظة الجيزة بميدان سفنكس - المهندسين، وذلك لكافة الشوارع والميادين بالأحياء والمدن وهيئة النظافة وكافة الجهات المعنية.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنها مستمرة في تلقي واستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على أرقام

٣٣٦٥٠٤٦ ـ ٣٣٤٦٥٠٤٨

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