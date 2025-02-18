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الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تطلق منظومة مركبات متحركة مجهزة تكنولوجيا لرصد المخالفات والتعامل معها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة عن إطلاق منظومة المركبات المتحركة المجهزة تكنولوجيا لرصد المخالفات المختلفة من تجمعات قمامة ومخلفات أو إشغالات أو مخالفات مباني وغيرها والتعامل الفوري مع هذه المخالفات عن طريق التنسيق بين المركز المتخصص في النقل الميداني الموجود بالمبنى الجديد لديوان عام محافظة الجيزة بميدان سفنكس - المهندسين، وذلك لكافة الشوارع والميادين بالأحياء والمدن وهيئة النظافة وكافة الجهات المعنية.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنها مستمرة في تلقي واستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على أرقام  
٣٣٦٥٠٤٦ ـ ٣٣٤٦٥٠٤٨
وعلي رقم الواتس اب:  ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣.

المبني الجديد المهندسين النظافة ديوان عام محافظة الجيزة سفنكس رصد المخالفات