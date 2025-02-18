تحصين 68 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ومن جانبها قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري من خلال (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) بتحصين ٣٨ ألف و ٩٢٥ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ٣ ألاف و ٦٥٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و١٤ ألف طائر بالحضانات وتحصين ١١ ألف و ٧٨٠ طائر مجاناً بإجمالي تحصين ٦٨ ألف و ٤٤٥ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٨٠٠ منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ١٢٠ مزرعة من خلالها وتم أخذ مسحات للفحص ٧١٥ مسحة لإجمالي عدد طيور ٩٩٣ ألف و ٨٣ طائر كما تم إستخراج ١٠٢٥ تصريح ما قبل البيع وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ١٢ مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم ٣٦٠ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ١٢٤٧ لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و١٠٣ لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.