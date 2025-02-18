محافظ كفر الشيخ يستقبل مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في احتفالية ختام أنشطة مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

رحب محافظ كفر الشيخ، بمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوفد المرافق له، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الصندوق في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وحماية شبابنا من مخاطر الإدمان، بما يسهم في بناء وقوة المجتمع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه القضية، مشيرًا إلى أن حماية الشباب من خطر الإدمان هي مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة الجميع.

وعبر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة كفرالشيخ، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية لزيادة الوعي وتعزيز برامج الوقاية والعلاج من الإدمان.

1000069611

1000069601

1000069599