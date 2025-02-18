ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33626 طن، شملت 6718 طن يوريا و200 طن اسمنت معبأ، و1600 طن حديد، و1406 طن كلينكر، و152 طن كاولينا، و6000 طن جبس معبأ، و17550 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46387 طن، شملت 2356 طن حديد و13139 طن ذرة، و9480 طن قمح، و2500 طن سكر، و3000 طن ابلاكاش، و12612 طن خردة، و3300 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3653 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 15933 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 19944 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5781 حركة.

وأبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء، وفي إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، وتم إبرام عقد بناء وتوريد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

وقام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط واللواء بحري أشرف عباس إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.