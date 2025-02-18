البنك المركزي يسحب 1.051 تريليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2025، سحب سيولة نقدية بقيمة 1.051 تريليون جنيه من 25 بنكًا من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة 27.75%.

وكان البنك قد أصدر في أبريل الماضي تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في إطار عمليات السوق المفتوحة، حيث بدأ في تنفيذ مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، يتم من خلاله الإعلان عن حجم العملية، على أن يتم قبول العطاءات وفقًا لنسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.

وفي إطار تحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية، قرر البنك المركزي، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، تعديل أسلوب قبول العطاءات الخاصة بربط الودائع من نظام التخصيص النسبي إلى القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، مع نشر نتائج كل عملية على موقعه الإلكتروني.

ويواصل البنك المركزي سياسته لإدارة السيولة بما يضمن التوازن والاستقرار، متماشياً مع هدفه التشغيلي في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، بما يعكس سعر العملية الرئيسية ويحقق استقرارًا في سوق النقد.