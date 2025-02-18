إصلاح كسر بماسورة مياه بمدينة الزقازيق

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستجابة السريعة والفورية لحل مشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة تنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه شرب خلف النجدة طريق بنايوس، وذلك عقب ورود بلاغ إلى إدارة الأزمات والكوارث بالحي يفيد بوجود كسر بماسورة مياه شرب بالمنطقة المذكورة.

وأكد رئيس الحي بالتنسيق مع شركة المياه الانتهاء من أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب وإعادة توصيل المياه إلى منازل الأهالي ورد الشيء لأصله، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

و قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي على سرعة حل المشكلات الطارئة لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين إليهم.