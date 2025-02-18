بدء فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي الدولي الـ31 للأسمدة

تبدأ بعد قليل فعاليات المؤتمر الدولي للاسمدة الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة ويصاحبه المعرض السنوي الحادي والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة الدولي في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، بالقاهرة.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة الكيميائي سعد أبو المعاطي، إن دور المنطقة العربية مهيأ للنمو، مدفوعًا بالتركيز القوي على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية والاستدامة البيئية، بناءً على نجاح الأحداث السابقة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة من المتوقع أن يستقبل مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة هذا العام ما يقرب من 1000 زائر ومشارك.

ويجمع المؤتمر بين أصحاب المصلحة الإقليميين والمنتجين والموزعين والتجار وصناع القرار في الصناعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا.

كما إنه بمثابة منصة تواصل عالمية رائدة في صناعة الأسمدة، ويتطلع فريق الاتحاد العربي للأسمدة إلى الترحيب بكم ومشاركتكم في هذا الحدث الاستثنائي.