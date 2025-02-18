العثور على طفل مقتولا خلف مسجد بأسيوط

عثر أهالي منطقة غرب البلد بأسيوط علي جثة لطفل به عدد من الطعنات وملقي خلف مسجد اليوسفي.

وعلي الفور انتقلت قوات قسم أول أسيوط برئاسة المقدم علي نصر ، وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين أن الطفل يدعي زياد ٩ سنوات ، وبفحص الكاميرات والتحريات وموقع الحادث تبين أن شاب يبلغ من العمر ١٩ عاما استدرج الطفل لسرقة هاتفه بحثا عن المال لشراء الشابو لوالده، وتم القبض علي المتهم ووالده للعرض علي النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن الطفل زياد ، وحيد والدته وليس له أشقاء وتوفي والده في حادث تصادم من سنوات ، فيما تسود حالة من الحزن بأسيوط عقب انتشار خبر العثور علي طفل مقتولا وسط حالة من التعاطف مع والدته لفقدانها طفلها الوحيد ، مطالبين بسرعة القصاص من المتهمين بقتله