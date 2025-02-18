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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على طفل مقتولا خلف مسجد بأسيوط

بهدف سرقة هاتفه لشراء المخدرات

الطفل زياد
الطفل زياد
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عثر أهالي منطقة غرب البلد بأسيوط علي جثة لطفل به عدد من الطعنات وملقي خلف مسجد اليوسفي.

وعلي الفور انتقلت قوات قسم أول أسيوط برئاسة المقدم علي نصر ، وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين أن الطفل يدعي زياد ٩ سنوات ، وبفحص الكاميرات والتحريات وموقع الحادث تبين أن شاب يبلغ من العمر ١٩ عاما استدرج الطفل لسرقة هاتفه بحثا عن المال لشراء الشابو لوالده، وتم القبض علي المتهم ووالده للعرض علي النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن الطفل زياد ، وحيد والدته وليس له أشقاء وتوفي والده في حادث تصادم من سنوات ، فيما تسود حالة من الحزن بأسيوط عقب انتشار خبر العثور علي طفل مقتولا وسط حالة من التعاطف مع والدته لفقدانها طفلها الوحيد ، مطالبين بسرعة القصاص من المتهمين بقتله

الطفل زياد القصاص بأسيوط بقتل العثور على طفل