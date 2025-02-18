رئيس وزراء كرواتيا: نسعى لفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال مع مصر

قال رئيس وزراء كرواتيا أندرية بلينكوفيتش، إن اليوم لدينا أكثر من 20 ممثلا من رجال الأعمال في كرواتيا وهم سيجتمعون في المنتدى التجاري وسيلتقون رجال أعمال مصريين، ما سيفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال، إذ تسعى كرواتيا لبناء شراكات في هذا المجال.

وأضاف «بلينكوفيتش»، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نريد أن نكون جزءا من نسيج هذا البلد لتنفيذ الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأثق أن هناك دور مهم سيضطلع به المفاوض الجديد الذي يعلم الكثير عن الأحوال في منطقة البحر المتوسط، إذ نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر».

وتابع: «غدا سنزور الإسكندرية وألقي فيها خطابًا في المكتبة، وهي فرصة لنا كي نرى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتي ستخضع للتحسين كذلك».