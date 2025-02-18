نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبلت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناقلة تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر للوفد في زيارته التى تهدف إلى رصد حالة حقوق الإنسان بالمحافظة والوقوف على الجهود المبذولة من اجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مديريات الخدمات المختلفة، بما في ذلك التضامن الاجتماعي، العمل، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، الكنيسة، ادارة البيئة، وجهاز تنمية المشروعات، في إطار التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض محمد ممدوح، رئيس الوفد، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه، ناقلًا تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ومشيرًا إلى دور المجلس في متابعة حالة حقوق الإنسان وأهمية تطبيق الحقوق الاقتصادية من توفير فرص عمل وحق المواطن بتوفير خدمات صحية مميزة وبنية تحتية تحفظ كرامة المواطن معلنا ان الهدف الأساسي للمجلس هى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان كلًا من، د. محمد ممدوح – عضو المجلس القومي ورئيس اللجنة الاقتصادية، أ. سعيد عبد الحافظ – عضو المجلس القومي، أ. امجد فتحى المستشار الاعلامى. شيرين المصري – مسؤول اللجنة الاقتصادية بالمجلس،أ. راية خطاب – ممثل مكتب الشكاوى بالمجلس،أ. محمد فؤاد – باحث بالأمانة الفنية،أ. محمد طلعت – باحث بالأمانة الفنية.

وأكدت نائب المحافظ خلال اللقاء أن محافظة البحر الأحمر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، من خلال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما شددت على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في جميع القطاعات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة ادارة حقوق الانسان بمحافظة البحر الاحمر برئاسة رايدا احمد نسيم لمتابعة ورصد الأوضاع الحقوقية في مختلف مدن المحافظة ، في إطار جهودها المستمرة لتقديم توصيات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20250218-WA0015

IMG-20250218-WA0016