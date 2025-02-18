الرئاسة اللبنانية: نملك الحق في استخدام أي وسيلة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل

قالت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن لبنان سيعتبر أي وجود إسرائيلي متبقي على أراضيه احتلالا وله الحق في استخدام أي وسيلة لضمان الانسحاب الإسرائيلي.



وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين، بعد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الدولة اللبنانية متمسكة "بكامل حقوقها الوطنية وسيادتها على جميع أراضيها"، وتؤكد "حقها في اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي".

وقالت، إن المسؤولين الثلاثة قالوا إن الجيش اللبناني مستعد "لتولي جميع واجباته على طول الحدود"، مضيفةً أن لبنان سيسعى أيضا إلى الحصول على مساعدة مجلس الأمن الدولي "للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية وإجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري".

ويصادف يوم الثلاثاء الموعد النهائي الأخير لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أوقف الحرب مع حزب الله العام الماضي.

وبموجب الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر، مُنحت القوات الإسرائيلية مهلة 60 يوماً للانسحاب من جنوب لبنان حيث شنت هجوما بريا ضد مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية منذ أوائل أكتوبر.

وتم تمديد هذا الموعد النهائي إلى 18 فبراير، لكن المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين وكذلك الدبلوماسيين الأجانب توقعوا أن تحتفظ إسرائيل ببعض القوات على أجزاء من الجانب اللبناني من الحدود.