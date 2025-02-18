رئيس وزراء كرواتيا: توقيع 3 مذكرات تفاهم مع مصر في الثقافة والاستثمار

قال رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، إن هناك تطورًا في العلاقات التعاونية بين مصر وكرواتيا، مشيرًا إلى أن البلدين يسعيان لتعزيز العلاقات المستقبلية.

وأضاف رئيس وزراء كرواتيا، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه جرى توقيع مع مصر 3 مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الثقافة والاستثمار المشترك في ميناء الإسكندرية وميناء رييكا، ما يؤكد أهمية التجارة بين البلدين.

وأوضح رئيس وزراء كرواتيا، «اليوم ناقشنا العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين، وأنا سعيد للغاية لأنها الزيارة الثالثة لي إلى مصر».