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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء كرواتيا: توقيع 3 مذكرات تفاهم مع مصر في الثقافة والاستثمار

رئيس وزراء كرواتيا
رئيس وزراء كرواتيا
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قال رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، إن هناك تطورًا في العلاقات التعاونية بين مصر وكرواتيا، مشيرًا إلى أن البلدين يسعيان لتعزيز العلاقات المستقبلية.

وأضاف رئيس وزراء كرواتيا، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه جرى توقيع مع مصر 3 مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الثقافة والاستثمار المشترك في ميناء الإسكندرية وميناء رييكا، ما يؤكد أهمية التجارة بين البلدين.

وأوضح رئيس وزراء كرواتيا، «اليوم ناقشنا العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين، وأنا سعيد للغاية لأنها الزيارة الثالثة لي إلى مصر».  

كرواتيا الاستثمار الدكتور مصطفى مدبولي التجارة العلاقات الثنائية