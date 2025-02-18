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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

هيئة الكتاب تقدم خصومات على إصدارات صلاح جاهين لمدة أسبوع

اصدارات صلاح جاهين
اصدارات صلاح جاهين
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تقدم وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصومات تصل إلى 20% على الأعمال الكاملة للشاعر الكبير صلاح جاهين، بداية من اليوم ولمدة اسبوع، في كافة منافذ بيع الكتب الخاصة بالهيئة، وذلك ضمن احتفاء الوزارة بالراحل من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تنظمها، في إطار حرصها على تكريم رموز الإبداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية.

وتشارك الهيئة بإصدارات صلاح جاهين، في معرض الكتب، المقرر تنظيمه بالأوبرا على هامش الاحفاء به.

وكانت الهيئة قد أعادت مؤخرًا طبع الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين، والتي تضم: "مقالات ساخرة"، و"مسرح العرائس"، و"الأعمال المسرحية"، و"منوعات غنائية"، و"الفوازير"، و"الدواوين الشعرية"، و"هو وهي".

ويعد الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين أحد أبرز أعمدة الإبداع في مصر، الذي ترك بصمة لا تُمحى في الشعر، والأدب، والفن التشكيلي، والصحافة.

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