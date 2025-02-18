هيئة الكتاب تقدم خصومات على إصدارات صلاح جاهين لمدة أسبوع

تقدم وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصومات تصل إلى 20% على الأعمال الكاملة للشاعر الكبير صلاح جاهين، بداية من اليوم ولمدة اسبوع، في كافة منافذ بيع الكتب الخاصة بالهيئة، وذلك ضمن احتفاء الوزارة بالراحل من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تنظمها، في إطار حرصها على تكريم رموز الإبداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية.

وتشارك الهيئة بإصدارات صلاح جاهين، في معرض الكتب، المقرر تنظيمه بالأوبرا على هامش الاحفاء به.

وكانت الهيئة قد أعادت مؤخرًا طبع الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين، والتي تضم: "مقالات ساخرة"، و"مسرح العرائس"، و"الأعمال المسرحية"، و"منوعات غنائية"، و"الفوازير"، و"الدواوين الشعرية"، و"هو وهي".

ويعد الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين أحد أبرز أعمدة الإبداع في مصر، الذي ترك بصمة لا تُمحى في الشعر، والأدب، والفن التشكيلي، والصحافة.

inbound5253589476992796198

inbound1965723268796477285

inbound3781204286728961550

inbound8378183244478667405

inbound4492077887920113270