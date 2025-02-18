شاهد.. نهاية أخطر مجرم في مصر

الثلاثاء 18/فبراير/2025 - 01:06 م

رصد الأمن بؤرة لجلب الأسـ ـلحة والمخـ ـدرات في ساحل سليم بأسيوط، وتكون التشكيل من 8 عناصر يتزعمهم محمد محسوب خط الصعيد الجديد.

كما أن المذكور متهم في 44 جنـ ـاية ومحكوم عليه بالسـ ـجن لمدة 191 سنة.

اختبأت العناصر في منطقة جبلية محصنة بخنادق ودشم في قرية العفاردة بمداهمة المنطقة فجـ ـرت العناصر إسطوانة غاز لمنع تقدم قوات الشرطة.

أطلق المتهمون النيـ ـران مستخدمين آر بي جي وقنـ ـابل f1 وبنادق آلية، وأسفر تبادل إطلاق النـ ـار عن مصـ ـرع العناصر وإصابة ضابط شرطة.

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