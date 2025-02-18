طبيب يكشف أسباب انفصال الشبكية|خاص

أكد الدكتور شريف دبور أستاذ قسم الرمد بكلية طب جامعة الزقازيق وجراح الشبكية والجسم الزجاجي، أن أمراض وحالات انفصال الشبكية أصبحت شائعة وترجع إلى أسباب عديدة وأهمها على مستوي مرضي السكر، مؤكدًا ضرورة الانضباط والتقيد بنظام غذائي صحي لمريض السكر، حيث أن الاهمال يسبب الكثير من المضاعفات للعين.

وشدد في تصريح خاص، على ضرورة متابعة مريض السكر فحص قاع العين كل عام ومتابعة التغيرات به و الذهاب فورا لطبيب العيون إذا حدث أي تغيير مفاجئ بالرؤية أو ظهور ذبابات طائرة أو نقاط سوداء، كما أن المياة الزرقاء من أمراض العيون المنتشرة بصعيد مصر وتنتج عن ارتفاع ضغط العين واعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات الناجمة عن الإصابة بداء السكري التي تصيب العينين ويحدث بسبب تلف الأوعية الدموية في النسيج الحساس للضوء الواقع في الجزء الخلفي من العين (الشبكية)، في البداية قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض أو ربما تنجم عنه فقط مشكلات طفيفة في الإبصار.



وأوضح الدكتور شريف دبور أستاذ قسم الرمد بطب الزقازيق أن الشبكية عبارة عن غشاء رقيق حساس يتغذى عن طريق المشيمية وهو الجزء المسؤل عن وضوح الصورة وعن الألوان وعن الإضاءة.

وأشار إلى أن الانفصال الشبكى يعني انفصال الشبكية من الجدار الداخلى للعين، منوهًا أن أسباب الانفصال الشبكى تعود إلى أسباب عديدة منها قطع وتمزق فى أطراف الشبكية، وشد الشبكية من الداخل نتيجه وجود تليفات بالجسم الزجاجي ودفع الشبكية من الخارج نتيجه وجود التهاب أو ورم بجدار العين.



وأوضح أن أعراض الانفصال الشبكى عبارة عن خيوط رفيعه عنكبوتيه تظهر بشكل مفاجئ أمام العين، أو وجود برق (ومضات ضوئيه) تظهر من وقت لآخر أو وجود ستاره سوداء حيث جزء من الرؤيه يختفى وظهور ذبابات متطايرة، محذراً من أن الأبصار قد ينتهى تماما عندما يوصل الانفصال الشبكى لمركز الأبصار.



وأضاف “دبور” أن الوقاية من الانفصال الشبكى لابد من معرفه أعراض الانفصال الشبكى ولابد من الكشف الدورى على الشبكية، وخاصة من يعانون من قصر النظر أو الأطفال الذين يعانون من الانفصال الشبكى الوراثي أو ما يحدث لهم كدمة أو خبطه على الرأس أو الجزء الخلفي من الرقبة.