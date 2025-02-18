وفاة الشاعر أمل الطائر صاحب كلمات أغنية "أنا مش عارفني"

رحل الشاعر أمل الطائر عن عالمنا في

الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على نعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخى وحبيبى وصديقي الشاعر أمل الطائر فى ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وقد أعلن الموزع الموسيقى تامر صقر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه سيتم تشييع جنازة الشاعر الراحل أمل الطائر بمسجد أمام مستشفى البكرى العام والدفن بالشرقية والعزاء بالمقابر.

الشاعر أمل الطائر هو شاعر غنائى من مواليد محافظة القاهرة بحى شبرا عام 1959 والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر نشأ وسط عائلة فنية وشاعر موهوب وكتب لمطربين ومطربات كبار منهم انغام وهيفاء وهبي وهدى والمطرب محرم فؤاد وهانى شاكر وحسن الأسمر وسامو زين وحمادة هلال وحكيم وعبد الباسط حمودة اغنية انا مش عارفنى وأغنية ادينى قلبك وخد قلبى والمطرب طارق الشيخ وغيرهم.