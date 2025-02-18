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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

توتال الفرنسية تستثمر مليار يورو في الطاقة النظيفة

توتال الفرنسية
توتال الفرنسية
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قررت مجموعة الطاقة الفرنسية TotalEnergies ومورد الغازات الصناعية Air Liquide استثمار أكثر من مليار يورو في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأعلنت شركة إير ليكيد في بيان لها اليوم عن عزمها بناء مصنعين في هولندا.
واعتبارًا من نهاية عام 2027، سيقوم مشروع من روتردام بتزويد مزارع الرياح التابعة لشركة TotalEnergies قبالة الساحل الهولندي بالطاقة. واضاف البيان انه علاوة على ذلك، من المقرر إنشاء مشروع مشترك لبناء مصنع في مقاطعة زيلاند.
 

توتال الفرنسية الطاقة النظيفة