بوروندي تستقبل حوالي 10 آلاف لاجئ كونغولي فروا من الاشتباكات بشرق البلاد

أعلنت السلطات في بوروندي، أنها استقبلت حوالي 10 آلاف لاجئ كونغولي، منذ يوم الجمعة الماضي، فروا من الاشتباكات التي صاحبت تقدم حركة 23 مارس في شرق الكونغو الديمقراطية؛ وأسفرت عن سيطرة الحركة على مطار "كاموفو" ومدينة (بوكافو) عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية.

وأوضحت حكومة بوروندي، في بيان نقلته صحف محلية اليوم الثلاثاء، أن اللاجئين الكونغوليين "يدخلون عبر الحدود الرسمية من منفذ جاتومبا أو عن طريق عبور نهر روسيزي في مقاطعتي بوبانزا وسيبيتوكي".

وأضافت أن هؤلاء اللاجئين يجري توجيههم إلى مركزي استقبال للاجئين في (جيهانجا) و(سيبيتوكي) لتسجيل بياناتهم وفصلهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة وتصنيفهم، مثل العسكريين والمدنيين والمرضى والأطفال،.. إلخ.

وأكدت حكومة بوروندي أنها تتعاون بشكل وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ من أجل حل المشكلات المتعلقة باستقبال هؤلاء الأشخاص الفارين من الاشتباكات.

جدير بالذكر أن مدينة (بوكافو) عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية، شهدت أعمال نهب منذ يوم الجمعة الماضي أعقبت انسحاب القوات المسلحة الكونغولية من المدينة بينما كان المتمردون متمركزين في "كافومو".

