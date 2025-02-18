الثقافة تقدم "مسرح عرائس" و"ماريونت" بحديقة الفنون اليوم

يواصل المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الاعلي للثقافة، استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بمناسبة بدء النصف الثاني من العام الدراسي ضمن فعاليات مبادرة بداية، وذلك اليوم الثلاثاء ١٨ فبراير.

يأتي ذلك في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

يقدم متنوعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة منها:

عرض “مسرح عرائس” بعنوان حكايات تيتا توتة.

عرض “عرائس ماريونت” عرض اليوم الحلو.

ورشة “ألعاب ابتكارية” لعمل أنشطة لتنمية الإبداع والتفكير بطريقة إبداعية.

ورشة “إعادة تدوير” لعمل شكل فانوس.

ورشة “تشكيل بالورق” لعمل شكل كارت.

ورشة “ديكورات” لعمل شكل برواز.

ورشة “تربية رياضية”.

ويشار الى ان جميع انشطة المركز القومى لثقافة الطفل تقدم لجميع الاطفال بشكل مجانى.