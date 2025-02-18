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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يستقبل كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة و المنسقة الأممية لعملية السلام

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة يستقبل كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة
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استقبل دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٧ فبراير  "سيجريد كاخ" كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. 

تناول اللقاء الترتيبات الجارية الخاصة بالمؤتمر الذي تعتزم مصر تنظيمه بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والمؤسسات المالية الدولية حول إعادة الإعمار في قطاع غزة. 

وأكد وزير الخارجية  ضرورة البدء في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، وقدم شرحاً تفصيلياً حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. 

كما حرص الوزير عبد العاطي على الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة واتصالاتها في هذا الشأن، مؤكداً على موقف مصر بضرورة النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.

وزير الخارجية م نسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية قطاع غزة والمنسقة الأممية