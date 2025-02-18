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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

معدل البطالة في جنوب أفريقيا ينخفض ​​قليلا إلى 31.9% في الربع الرابع من 2024

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
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أظهرت بيانات أصدرتها وكالة الإحصاء الوطنية في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة الرسمي في البلاد انخفض إلى 31.9 % في الربع الأخير من عام 2024 مقابل بلوغه 32.1% في الربع الثالث.
أورد ذلك موقع "زون بورس" الاخباري الفرنسي، مشيرا إلى أن وكالة الإحصاء في جنوب أفريقيا أفادت بأن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 7 ملايين و991 الفا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، مقابل وصوله الى 8 ملايين و11 الفا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وظل معدل البطالة الأوسع نطاقا، الذي يشمل الأشخاص المحبطين عن البحث عن عمل، دون تغيير عند 41.9 %.
 

معدل البطالة جنوب أفريقيا