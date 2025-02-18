القومي لذوي الإعاقة ينظم ورشة ضمن مبادرة "أسرتي قوتي" في دمياط

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الورشة الرابعة من المرحلة الثانية للمبادرة القومية " أسرتي قوتي" بمكتبة مصر العامة في محافظة دمياط، يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022.

جاءت الورشة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ومديري مديريات التضامن والصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، ووحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة لجنة حماية الطفل بالمحافظة، كما شارك في الورشة عدد من مسؤولي المجلس في إدارات المرأة والطفل والرصد والمتابعة والعلاقات العامة، بالإضافة إلى مشاركة 100 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت الورشة عقد جلستين حول دور المحافظة والمديريات فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، حيث استعرض ممثلى الجهات جهودهم المبذولة في هذا الملف، وعرض الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وآليات التواصل معهم لتلبية كافة مطالبهم، و تناولت الجلسة الثانية دور منظمات المجتمع المدني فى توعية وإرشاد وتأهيل أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوجيه بعمل دليل متكامل بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بكافة مديريات محافظة دمياط، موضح به الأماكن وآليات التواصل لخدمة ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشات للمشاركين، للرد على كافة استفساراتهم، ومعرفة التحديات التي تواجههم للعمل على حلها فورًا، ووجهت نائب محافظ دمياط الجهاز التنفيذي للمحافظة باستلام طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة المطروحة خلال الورشة وحصرها، وتفنيدها والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مديري المديريات التابعين للمحافظة، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وخلال اللقاء تم إهداء درع المجلس للمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط تقديرًا لدعم المحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود المبذولة في ذلك، كما تسلمت أيضًا نسخة من كافة إصدارات ومطبوعات المجلس الخاصة بالتوعية.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس مستمر في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، ورفع مستوى وعيهم بالخدمات المقدمة، وتحقيق مزيد من الدمج والتمكين لهم في مختلف المجالات، في إطار المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي ستستمر المرحلة الثانية منها حتى مايو 2025.

وأشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، ومن خلال التشبيك والورش التي يعقدها المجلس في إطار ذلك، يتعرف المجلس على رؤي وأطروحات الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة، ويعمل على دمجها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يتعاون فيها مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ومن جهتها نقلت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، تحيات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لهم، والعمل على تعزيز محاور تنمية الأسرة المصرية.

وأكدت "نائب محافظ دمياط"، أن المحافظة تقدم الدعم الكامل لهذه الخطط والجهود لتعزيز أهدافها الرامية نحو رعاية ذوي الإعاقة ودعم أسرهم، ويأتي ذلك تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لافتة أن المحافظة تتلقى طلبات وشكاوى الأسر ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالخدمات.