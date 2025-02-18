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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني غادر المستشفى وسيعود لبرنامج عمله غدا

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني، أجرى اليوم /الثلاثاء/، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية؛ تكللت بفضل الله بالنجاح.
واضح الديوان الملكي الأردني - في بيان اليوم - أن الملك عبدالله الثاني غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء.

الديوان الملكي الأردني الملك عبد الله الثاني