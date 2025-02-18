الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني غادر المستشفى وسيعود لبرنامج عمله غدا

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني، أجرى اليوم /الثلاثاء/، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية؛ تكللت بفضل الله بالنجاح.

واضح الديوان الملكي الأردني - في بيان اليوم - أن الملك عبدالله الثاني غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء.