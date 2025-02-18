«فوري» تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية عبر «ميزة ديجيتال»

أعلنت شركة فوري، المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، بالتعاون مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية عبر منظومة "ميزة ديجيتال".

وتتيح هذه الخدمة لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية إمكانية الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) التابعة لشبكة فوري، المنتشرة في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى فروع "فوري بلس".

وتُمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في سوق المدفوعات الرقمية، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان، بحد أقصى 4000 جنيه مصري لكل معاملة، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

أكد طارق الزهيري، رئيس القطاع التجاري - الخدمات المالية والحلول الرقمية في فوري:

"إن الخدمة تحقق الشمول المالي وتوفر حلول دفع مبتكرة وآمنة.

وأضاف، نهدف إلى تمكين جميع المصريين من الاستفادة من التكنولوجيا المالية، مما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

وأوضح محمد شوقي، نائب مدير عام القطاع التجاري بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، "أن EBC تدعم الابتكار في تطوير نظم الدفع الوطنية لتسهيل المعاملات المالية الرقمية.

وتتوفر حاليا خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية في جميع فروع فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومن المقرر توسيع نطاقها قريبًا لتشمل نقاط البيع (POS) التابعة لشبكة فوري في مختلف منافذ البيع بالتجزئة، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية.