بنك مصر وفوري وشركة "EBC" يطلقون خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية

في إطار حرص بنك مصر على تبني استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي، قام بنك مصر بالتعاون مع شركة فوري وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، بإطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، وتتيح الخدمة لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية أو غيرها، إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الإلكترونية المتاحة من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بسهولة، ويأتي هذا في إطار تعزيز الشمول المالي وتكثيف الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات المالية لخدمة شرائح واسعة من المجتمع.

تتيح الخدمة للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بشكل آمن وفعال

هذا وتتيح هذه الخدمة للعملاء الآن إجراء معاملاتهم المالية بشكل آمن وفعال، وذلك بحد أقصى قدره 4000 جنيه مصري لكل عملية سحب و ايداع، وذلك من خلال شبكة فوري الواسعة وفروع فوري بلس المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، للتسهيل علي العملاء، وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجيEBC ، نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في مصر، من خلال إتاحة حلول دفع مبتكرة للعملاء توفر لهم مجموعة واسعة من الخيارات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والتحول الرقمي و يعزز الثقة في النظام المالي ويحفز الاستثمار.

هذا و يعتز بنك مصر بشراكته الاستراتيجية مع كافة الأطراف والتي أثمرت عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة البنك نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة والتي توفر للعملاء الخدمات بصورة أكثر سلاسة بما يمكنهم من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات المالية، وتعزيزا لجهود الدولة في نشر ثقافة الشمول المالي، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.

و تعليقًا على إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، صرح طارق الزهيري، رئيس القطاع التجاري - الخدمات المالية والحلول الرقمية في فوري، قائلاً: " فخورون باتخاذ خطوة جديدة وهامة في مهمتنا لتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر. إن الشراكة مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، في إطلاق هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في جهودنا المستمرة لدفع التحول الرقمي في البلاد وبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا، حيث نسعى جاهدين في فوري لأن يتمكن الجميع من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية بشكل آمن وسلس، أينما كانوا وفي أي وقت، في جميع أنحاء البلاد."

من جانبه، صرح محمد شوقي نائب مدير عام القطاع التجاري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، قائلاً: "تدعم شركة بنوك مصر EBC الابتكار في تطوير نظم الدفع الوطنية في سبيل إتاحة معاملات مالية أكثر سهولة وفعالية. ولذلك يسعدنا التعاون مع شركة فوري وبنك مصر لإطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات في مجال المدفوعات، في أي وقت ومن أي مكان، ويأتي ذلك في إطار دور الشركة الداعم للاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيدا على التزامنا بالابتكار وتقديم حلول دفع متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتمنحهم بدائل عديدة لمعاملات الدفع الرقمية".

هذا ويعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.