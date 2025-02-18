لجنة المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها

عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، برئاسة الدكتور عصام العدوى عضو المجلس ومقرر اللجنة وبمشاركة عدد من عضواتها و أعضائها وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



حيث استهل الدكتور عصام العدوى الاجتماع بتهنئة العضوات و الأعضاء الجدد في تشكيل اللجنة الجديد بجانب العضوات و الأعضاء الذين تم تجديد الثقة لهم مرة أخرى.

وأكد على أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، ومنها مناقشة سبل تطوير عمل منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية، وعقد ورشة تفاعلية عن طريق التشبيك بين اللجنة وفرق المنتدى مع اللجان الأخرى بالمجلس لتطوير الفكرة التي قامت عليها إنشاء المنتدى من خلال إضافة مؤسسات وجمعيات مؤثرة بما يضمن طرح أنشطة عمل أخرى للمنتدى.

