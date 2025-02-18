بنك مصر يحصد شهادة "UPTIME" العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي

حصل بنك مصر على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي للبنك بأعلى فئة لمعايير مراكز البيانات في العالم Tier IV، حيث قام البنك باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية في تطوير تصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي، وذلك لضمان تجربة مصرفية متميزة وآمنة تلبي تطلعات عملاء بنك مصر عند التعامل مع جميع تطبيقات وخدمات البنك المختلفة، مع تحقيق أعلي مستويات الاستدامة في التصميم للمحافظة على البيئة وتماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي حصول البنك على شهادة UPTIME العالمية للتصميم بأعلى فئة لمعايير مراكز البيانات في العالمTier IV، تأكيدا على التزامه الراسخ بالابتكار والتطوير المستمر، وحرصه على تقديم أحدث الخدمات المصرفية لعملائه، واستخدام وتبني أفضل الممارسات العالمية وأحدث الأساليب التكنولوجية الموجودة على الساحة المصرفية.

هذا ويعمل البنك دائما على تطوير بنيته التكنولوجية لضمان اكتمال ودقة جميع أنظمته وسلامة كافة العمليات المصرفية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وتقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، ويأتي ذلك انطلاقا من ايمان البنك بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنجاح في تحسين وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.

ويعد حصول البنك على هذه الشهادة بمثابة وسام استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.