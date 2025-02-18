محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ 6 مراكز

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 6 مراكز بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

واعتمدت محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لقريتي العوامر وكفر خليفة التابعين للوحدة المحلية لقرية معنيا بمركز ايتاى البارود، اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقتي التأمينات والمستشفى العام بمدينة إيتاى البارود، اعتماد المخطط التفصيلي لقرية النقيدي التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة وخط تنظيم شارع ملعب الشوربجى بالمدينة، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لتعديل جزء من منطقة مدخل الكوبري العلوي بمركز كفر الدوار.

كما اعتمدت محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لقرية إمرى التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى بشبراخيت، واعتماد المخطط التفصيلي لقريتي قمحة وزاوية حمور التابعين لقرية طيبة بمركز الدلنجات.

وصرحت المهندسة أميرة بطيشة، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من لجنة المخططات التفصيلية، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا لظهور العشوائيات وحرصا على الصالح العام.

الجدير بالذكر أنه تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.