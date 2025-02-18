زيارة وفد أوروبي للمعمل المركزي للمبيدات لتعزيز التعاون

استقبلت الدكتورة هالة محمد أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، ودكتور فرج ملهط، وكيل المعمل للبحوث، وفدًا أوروبيًا يضم أنتونيو بوتوني من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، ود. أحمد بيباني، مسؤول البرنامج الميداني بمحافظة أسيوط والتابع للاتحاد الأوروبي، ود. إسلام الفاضلي، مسؤول القطاع الزراعي ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة "زراعة"، وذلك في زيارة ميدانية للمعمل المركزي للمبيدات.

تهدف الزيارة إلى التعرف على دور المعمل في تسجيل المبيدات في مصر، والخدمات التي يقدمها، حيث شملت الجولة زيارة المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، والاطلاع على الاختبارات المختلفة، بالإضافة إلى زيارة وحدة الميكروبيولوجي بالمركز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم وتعزيز التعاون بين برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة "زراعة" والجهات البحثية المصرية، حيث يسعى البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي و تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال إشراك المؤسسات الحكومية المصرية ومنظمات المجتمع المدني في كل من مصر وإيطاليا لدعم العملية التنموية في البلاد.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف دكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاع الزراعي في مصر بما يحقق التنمية المستدامة.

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