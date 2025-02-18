افتتاح المعرض الفني لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بـ"تربية نوعية" الفيوم

افتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الفني لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

بحضور الدكتور هاني عبدالبديع القائم بأعمال عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أكد الدكتور عاصم العيسوي حرصه الدائم على حضور المعارض الفنية التي تقام بكلية التربية النوعية، مشيدًا بالأعمال الفنية المميزة التي تقدمها الكلية، والتي تعكس مستويات عالية من الرقي والذوق الفني والإبداع.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني عبد البديع أن المعرض يهدف إلى عرض الأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية، بما يسهم في إكساب الخبرات والمهارات الفنية للطلاب، وتعزيز التواصل بين الأساتذة والطلاب في المجال الفني.

وأضاف أن المعرض يضم أعمالًا فنية لعميد الكلية الحالي، الدكتور حمد فتحي عميد الكلية السابق، بالإضافة إلى أعمال وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار إلى أن المعرض يضم لوحات فنية متنوعة تشمل مجالات عدة مثل الرسم، التصوير، النسيج، الأشغال الفنية، والخزف بهدف تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وتشجعهم على تطوير مهاراتهم والاستفادة من خبرات الأساتذة.

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