البحوث الزراعية ينظم قافلة بيطرية مجانية لصغار المربين في البحيرة

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية لمحافظة البحيرة.

وتأتي هذه القافلة بتوجيهات المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وقامت هذه القوافل بتقديم خدمات بيطرية متكاملة للمربين والمزارعين لتعزيز تنمية الثروة الحيوانية في مصر وتم استخدام المعمل المتنقل للتشخيص والفحص لعدد 340 رأسا من الأبقار والجاموس للأمراض الباطنة والتشخيص وفحص من 210 حيوانات الفصيلة الخيلية وفحص 414 رأسا من الأغنام ورش 300 حالة لطفيليات خارجية وفحص تناسلي لعدد 73 رأسا من الأبقار والجاموس.

وتضمنت هذه القافلة العلاجية ندوات وحلقات نقاش في قرية ببيان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى تدريب مجموعة من الأطباء البيطريين ومجموعة من شباب الخريجين عن طرق الكشف باستخدام أجهزة السونار.

وشارك في تنفيذ هذه الفاعليات نخبة من الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمعامله الفرعية بالمنصورة ودمنهور والمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني فرع دمنهور وأطباء من مديرية الطب البيطري بالبحيرة.

وأشارت عيد إلى أن هذه القوافل هي جزءًا هامًا من دورالمعهد في خدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المعهد لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري للنهوض بالثروة الحيوانية كما وكيفا بما ينعكس إيجابًيا على قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في مصر.

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