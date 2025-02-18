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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أنه من غير الواقعي إعادة حدود أوكرانيا إلى ما كانت عليه قبل عام 2014، وذلك في إشارة إلى الاراضي الاوكرانية التي احتلتها روسيا منذ ذلك العام.
وقال مستشار الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي، حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم (الثلاثاء)،:" إن روسيا ستتكبد تكاليف أكبر وأكثر تصاعدا على اقتصادها، فضلا عن الخسائر في ساحة القتال إذا رفضت مفاوضات إنهاء الحرب".
وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن موقفها ثابت في دعم استقلال وسيادة أوكرانيا على كامل أراضيها، ولكن من المستحيل عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل عام 2014.
وأوضح كيلي أن ملاحقة هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب بمزيد من المعاناة، مشددا على ضرورة أن يشمل السلام الدائم لأوكرانيا ضمانات أمنية قوية لضمان عدم اندلاع الحرب مرة أخرى.

أوكرانيا مجلس الأمن الدولى