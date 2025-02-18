المفوضية الأوروبية: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن رغبة الاتحاد الأوروبي في العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إراقة الدماء والمساعدة في تأمين السلام العادل والدائم الذي تستحقه أوكرانيا وشعبها، وذلك خلال لقائها المبعوث الأمريكي إلى كييف كيث كيلوج.

وأعلنت فون دير لاين - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - عزم أوروبا زيادة الإنتاج والإنفاق الدفاعي وهو الأمر الذي تم مناقشته بالفعل في اجتماع بين القادة الأوروبيين أمس (الإثنين) في باريس، وذلك وفقا للبيان الصادر عن مكتب فون دير لاين.

ووصفت فون دير لاين هذه اللحظة ب"الحرجة" كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يتحمل نصيبه الكامل من المساعدة العسكرية لأوكرانيا ومستعد لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.