"متبقيات المبيدات" يشارك في السيمينار الأول لشبكة سلامة الغذاء الإفريقية

شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في السيمينار الأول لشبكة سلامة الغذاء الإفريقية، والذي تم عقده برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور أكثر من 75 متخصص في سلامة الغذاء من مختلف دول القارة الإفريقية.

واستعرضت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، خلال المحاضرة التي ألقتها بالسيمنار، وضع سلامة الغذاء في مصر ودور المعامل في المنظومة، فضلا عن الإطار التشريعي لمنظومة الرقابة على انتاج وتداول الغذاء في مصر وكذلك دور الجهات الرقابية وغير الرقابية ومنظومة المعامل والتعاون والتنسيق بين منتجي ومصدري المنتجات الزراعية ومصنعي الأغذية والجهات الرقابية وكذلك التعاون المصري مع الجهات الدولية في هذا الشأن، والمتمثل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية، الكودكس، و الأيزو.

وأشارت عبد اللاه إلى القرارات والقوانين الخاصة بسلامة الغذاء في مصر منذ عام 1942 وحتى قرار إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودور الإدارة المركزية للحجر الزراعي ودور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات منذ عام 1995 في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية منذ نشأته وحتى الآن، لافتة إلى دور المعمل على المستوى القاري والإقليمي.

وأضافت، أن هناك عددا من الزيارات للاتحاد الإفريقي، تمت للمعمل، حيث تم اعتبار المعمل معملا مرجعيا للاتحاد الإفريقي منذ 2019 في مجال متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مشيرة إلى زيارة وفد منظمة الكوميسا للمعمل بنهاية عام 2024 لاختيار المعامل المرجعية للكوميسا حيث حصل كيوكاب على أعلى نقاط بين جميع المعامل المرشحة.

وأكدت مدير المعمل على دور المعمل في نقل وتبادل الخبرات مع دول القارة الإفريقية من خلال مركز التدريب التابع للمعمل والذي يتم من خلاله تدريب المتخصصين بدول القارة الإفريقية وما قدمه خلال السنوات السابقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة للذرية في تدريب أكثر من 15 دولة إفريقية واستمرار المعمل في التعاون مع جميع الجهات داخل القارة الإفريقية ودول العالم.

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