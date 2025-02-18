الزراعة: إعادة تشكيل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا باعادة تشكيل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية برئاسة د احمد ابواليزيد أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس وعضوية ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي المركزى والمهندس صلاح حجازى محمد عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وجه وزير الزراعة، الشكر الى اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد السابق على جهوده خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن د احمد ابواليزيد كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عام 2018 كما شغل عدة مناصب تنفيذية سابقة في وزارة الزراعة منها رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين.

كما انه يتولى رئاسة الهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية.