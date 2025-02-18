بالفيديو.. الأرصاد: انخفاضات في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار بداية من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من متوقع أن تسجل القاهرة العظمى 23 درجة في وقت الظهيرة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك ارتفاعات درجات الحرارة في معظم المحافظات، لافتة لانخفاض درجات الحرارة مع زوال أشعة الشمس في وقت الليل المتأخر والصباح الباكر وتصل إلى 12 درجة.

و أوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى الغد وتسجل القاهرة 22 درجة، ولكن تكون هناك موجة من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وذروة الانخفاض سوف مطلع الأسبوع، مؤكدة أن درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة في نهار يومي السبت والأحد المقبلين، لافتا إلى أن هذه الموجة يصاحبها نشاط رياح يزيد الإحساس من البرودة.

و أردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية الشمالية بداية من غدا الأربعاء وتكون من خفيفة إلى متوسطة، موضحة أن الأمطار تستمر يومي الخميس والجمعة، موضحة أن البرودة الشديدة هي السمة المميزة لطقس الأسبوع المقبل في الليل والنهار حيث تنخفض إلى أقل من 8 درجات.

وأشارت إلى أن هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط من يوم الخميس حتى الأحد، مطالبة بعدم الانخداع بالجو الدافئ وانخفاض درجات الحرارة، مشددة على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة خاصة في فترات الليل.