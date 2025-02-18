دخول 5 معدات ثقيلة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري لإزالة الأنقاض

عبرت 5 معدات ثقيلة، إلي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، عقب نجاح الجهود والوساطة المصرية، وذلك للعمل على إزالة الأنقاض في قطاع غزة، وبدء إعمار قطاع غزة بمخطط مصري دون تهجير الاشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتصطف أمام معبر رفح البري أعداد لاحصر لها من المعدات الثقيلة تحمل علم مصر تمهيدا لبدء تدفقها للعبور لقطاع غزة بدءا من السبت المقبل عقب تحرير الستة أسري الاسرائيليين الاحياء طبقا للوساطة المصرية الجارية بالقاهرة مع الجانب الاسرائيلي وحركة حماس فضلا عن السماح بادخال مئات البيوت المتنقلة (الكرافانات)، لأيواء الاشقاء الفلسطينيين المدمرة منازلهم من قبل العدوان الاسرائيلي المتعمد لهدم بيوت الفلسطينيين بهدف تهجيرهم لاحقا بمبررات عدم وجود منازل لهم.

ويصطف امام معبر رفح البري 60 ألف منزل متنقل تحمل علم مصر وتضغط الوساطة المصرية بكل قوة علي الجانب الاسرائيلي لإدخالها بدءا من السبت في إشارة واضحة لنجاح جهود مصر في إنقاذ القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين وفرض خطة مصر لإعماء غزة كبديل عن مخطط التهجير.