رئيس لبنان يجتمع بالحكومة لبحث انتهاكات إسرائيل على الحدود الجنوبية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، بأن هناك اجتماع استثنائي للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة.

وأضافت الرئاسة اللبنانية، أن الاجتماع بحث الوضع على الحدود الجنوبية وانتهاكات إسرائيل، مشيرة إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي لبنان.

وتابع، أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون وبري وسلام يؤكدون التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 بكل بنوده بلا أي استثناء، مؤكدًة أن الجيش اللبناني، مستعد و جاهزيته لتسلم مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب ويضمن أمنهم.

و أردفت الرئاسة اللبنانية: "نؤكد تمسك لبنان بحقوقه الوطنية كاملة وسيادته على كامل أراضيه".