القمة 129.. أشرف بن شرقي مفاجأة الأهلي أمام الزمالك

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، جاهزية المغربي أشرف بن شرقى لاعب الأهلى للمشاركة مع الفريق في مباراة القمة 129 ضد الزمالك، ليكون الظهور الأول للاعب بقميص المارد الأحمر.

وانضم أشرف بن شرقي للأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي الريان القطري، ولكنه كان يعاني من إصابة أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

وقال أحمد شوبير فى برنامجه الإذاعي "مع شوبير" الذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" إن بن شرقي أصبح جاهز بعدما أنهى البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها قبل الانضمام للاهلي.

وأضاف شوبير أن أشرف بن شرقي بنسبة كبيرة سيشارك في مباراة القمة 120 بين الأهلي الزمالك المحدد لها يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، ولا صحة لما يتردد بشأن إصابته بتمزق كبير.

أشرف بن شرقي مفاجأة مباراة القمة

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تواجد اشرف بن شرقي في قائمة مباراة القمة ليكون مفاجأة الأهلي أمام الغريم التقليدي الذي سبق أن لعب النجم المغربي في صفوفه في السنوات الماضية قبل أن يرحل إلى الدوري القطري.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

المقرر أن تقام مباراة القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.