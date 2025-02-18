محافظ الغربية يعتمد حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حركة تنقلات محدودة بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وشملت تعيينات جديدة وتعديلات في التكليفات لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، بما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.

وأكد المحافظ أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة التطوير المستمرة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات التعليمية، وتحفيز القيادات على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية في جميع القطاعات.

وشملت حركة التنقلات، التي عرضها ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على المحافظ، ووافق عليها، التعديلات التالية:

• الدكتور هاني عادل مجاهد - مديرًا عامًا لإدارة غرب المحلة التعليمية.

• منى السيد إبراهيم عطا - مديرًا عامًا لإدارة شرق المحلة التعليمية.

• خالد حمدي عبد النعيم - تكليفه بتسيير أعمال مدير عام إدارة زفتى التعليمية.

• محمد السيد السقا - ندبًا وكيلًا لإدارة شرق طنطا التعليمية "استكمال مدة بينية".

• أحمد الششتاوي السيد فارس - تكليفه وكيلًا لإدارة كفر الزيات التعليمية.

وأكد ناصر حسن، وكيل الوزارة، أن هذه الحركة تهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط الإداري ورفع كفاءة العمل داخل الإدارات التعليمية، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة أداء القيادات الجديدة ميدانيًا، وقياس مدى تحقيقهم للأهداف المرجوة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتحقيق جودة تعليمية تتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم.