لسابقة تغريمه مخالفة مرورية.. ضبط قائد سيارة كسر رادار بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة المتهم بكسر الزجاج الخارجي لأحد الرادارات بسبب تغريمه مخالفة مرورية سابقة بمنطقة المقطم.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود كسر بالزجاج الخارجى الخاص بأحد الرادارات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وقائدها تبين عدم حمله رخصة تسيير مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة تغريمه مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.