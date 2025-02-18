بالفيديو.. أستاذة تغذية: شهر رمضان فرصة جيدة لمتابعة نظام غذائي صحي

قالت الدكتورة هبة يونس أستاذة قسم التغذية وعلوم الأطعمة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إن شهر رمضان يُعد فرصة جيدة لمتابعة نظام غذائي صحي، وذلك باتباع بعض النصائح المهمة، المتمثلة في تناول قدر كافي من المياه، والذي لايقل عن ثمانية أكواب يوميًا، حيث يتم توزيعهم بين وجبة الإفطار والسحور.

وأضافت "يونس" في حوارها لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه لابد من ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل: الخيار والخس، بالإضافة إلى الطماطم والبرتقال، وذلك لتعويض الفقد من المياه أثناء فترة الصيام.

وشددت على ضرورة تحقيق التوازن في فطرة الإفطار، وذلك من خلال تناول ثلاث تمرات، نظرًا لاحتواءه على نسبة عالية من الألياف والسكريات، بالإضافة إلى كوب من المياه، فضلًا عن ضرورة احتواء الوجبة على بروتين وخضروات.

ولفتت إلى أن وجبة السحور تمثل أهمية كبيرة في شهر رمضان، وتُعد وجبة رئيسية، نظرًا لأنها تمدنا بالطاقة اللازمة، فضلًا عن إنها تحافظ على مستوى السكر في الدم، مؤكدة على ضرور احتوائها على البروتين الجيد، مثل: الفول، موضحة أنه وجبة مشبعة ويعتبر بروتين جيد.