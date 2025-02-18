"المسرح الشعري" في نقاشات قصور الثقافة بالقليوبية.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من اللقاءات الأدبية والتوعوية، بمحافظة القليوبية، ضمن أنشطة وزارة الثقافة بالمحافظات.

وشهدت الفعاليات المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، لقاء لنادي أدب بيت ثقافة طوخ، بعنوان "الشعر والمسرح.. تقارب وتباعد"، شارك به الشاعران محمد علي عزب، ومحمود الزهيري، وبدأ بحديث للشاعر محمد حجاب، أكد خلاله على أهمية مثل هذه اللقاءات الأدبية التي تقدمها قصور الثقافة لمناقشة القضايا الأدبية، وتنمية المواهب الإبداعية لدى الشباب.

وناقش الشاعر محمد علي عزب مفهوم المسرح الشعري، وبداية ظهوره، موضحًا الفرق بين النص الشعري العام والنص المسرحي الشعري، والتحديات التي تعوق ظهور مسرح شعري خالص، وسبل تجاوزها.

وتحدث الشاعر محمود الزهيري عن تجربة أحمد شوقي وصلاح عبد الصبور في الكتابة المسرحية الشعرية، باعتبارهما نموذجين بارزين في هذا المجال، مسلطا الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين أعمالهما، وكيف أثرت البيئة المصرية في تطور المسرح الشعري.

واختتمت الأمسية بمناقشة الأعمال الإبداعية لشباب الشعراء المشاركين، مع تقديم نصائح نقدية لتطوير مواهبهم الأدبية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، برئاسة ياسر فريد، عقد بيت ثقافة سنديون، لقاء بعنوان "خطورة استخدام المواد البلاستيكية والحفاظ على البيئة"، ناقشت خلاله علا النجار، أضرار النفايات البلاستيكية على البيئة والكائنات الحية، وأثر ذلك على المناخ، مشيرة إلى ضرورة إعادة التدوير، وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة حفاظا على النظام البيئي وصحة الإنسان.

وفي سياق متصل، أقام قصر ثقافة كفر شكر، محاضرة بعنوان "الوقود الأحفوري وتأثيره على البيئة"، بجمعية تنمية المجتمع المحلي، تناولت خلالها أميرة عبد المجيد، الآثار السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، ومنها تلوث الهواء، المياه، وتدهور التربة، كما قدمت بعض الحلول المقترحة لمواجهة التلوث، كالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتشجير.

كما قدمت الفنانة ولاء شيحة، لقاء للتعريف بأهمية إعادة التدوير، بجانب ورشة تصميم أشكال فنية بخامات معاد تدويرها بطرق مبتكرة، وذلك بمدرسة الشهيد عمر سيد شعبان للتعليم الأساسي، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

inbound4232902968387633155

inbound7936349557035465531

inbound7777592938537517920

inbound252498050527679467

inbound9029645493470887647