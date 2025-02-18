انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للشباب الملاكمة

تنطلق منافسات بطولة الجمهورية للشباب للملاكمة مواليد 2007، اليوم الثلاثاء، والتي سيتم من خلالها اختيار قائمة المنتخب القومي للشباب والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، وتقام البطولة بالمدرسة العسكرية بالاسماعيلية خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.

وتبدأ فاعليات اليوم بوزن اللاعبين، والتي تشهد مشاركة الأندية بلاعب في كل وزن ويشارك في البطولة 13 وزن من 46 لوزن فوق 92، ثم يليها تصفيات دور الـ64 لمنافسات البطولة.

ومن المقرر أن يتم مراجعة بطاقات اللاعبين، وتصنيف الأوزان والكشف الطبي على الاعبين قبل المنافسات للوقوف على الحالةالصحية لهم.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مجدي اللوزي عدد من القرارات تنفذ خلال البطولة التي تشهد اختيارات قوام المنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، والتي جاء أبرزها تسجيل مباريات البطولة بتقنية الفيديو، وذلك لمنح فرصة لاختيار عناصر أخرى ليس من النهائي فقط ولكن سيتم الاختيار وفق لجنة فنية تشاهد جميع المباريات لضم عدد أكبر من الاعبين لتجارب المنتخب، وسيكون الهدف أيضا من تسجيل المباريات فرصة لمتابعة أداء الحكام والوقوف على احتياجتهم للتطوير منظومة الملاكمة.

وانتهت منذ أيام بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري في مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والتي شهدت تتويج المؤسسة العسكرية للمنيا بالمركز الأول بعد التتويج بـ6 ميداليات متنوع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين يليها المركز الثاني المؤسسة العسكرية الإسكندرية برصيد 3 ميداليات متنوعة جاءت كالتالي ميداليتين ذهبيتين وفضية يليها نادي سكة حديد الغربية حصد ذهبيتن وبرونزية.